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Владелец протаранненого баржей на Волге катера ранее был замешан в секс-скандале
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Владелец протаранненого баржей на Волге катера ранее был замешан в секс-скандале 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
А в 2017-м две девушки обвинили экс-чиновника в домогательствах, — сообшает издание Блокнот Волгоград.
По информации СМИ, бывший чиновник якобы насильно удерживал женщин на яхте, бил и пытался изнасиловать.
Сам Дмитрий Хахалев настаивал на собственной невиновности.
При столкновении катера, который следовал без опознавательных огней в акватории Волги в Центральном районе Волгограда, вечером в понедельник 11 июня погибли 11 человек. Еще семерым удалось спастись. По предварительной информации, катер-катамаран был перегружен (вместо допустимых по ТТХ 12 человек на борту находились 16). Кроме того, у судна не было разрешения на перевозку пассажиров, и, по ряду данных, оно не было зарегестрировано в ГИМС (Государственной инспеции маломерных судов).
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