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Пятый канал публикует список погибших при ЧП на Волге
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Пятый канал публикует список погибших при ЧП на Волге 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Виталий Нергаш, командир роты № 1 ОБ ДПС по Волгограду
Инга Н.
Елена Н.
Александр Алифашкин, командир взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду
Елена А.
Дмитрий Хахалев, экс-депутат гордумы Волгограда.
Список будет дополняться.
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