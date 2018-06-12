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Пятый канал публикует список погибших при ЧП на Волге
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Пятый канал публикует список погибших при ЧП на Волге
Пятый канал
1 час назад
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Фото:
Пятый канал
Виталий Нергаш, командир роты № 1 ОБ
ДПС
по Волгограду
Инга Н.
Елена Н.
Александр Алифашкин, командир взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по Волгограду
Елена А.
Дмитрий Хахалев, экс-депутат гордумы Волгограда.
Список будет дополняться.
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