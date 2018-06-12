Пропавшую в Башкирии женщину нашли в Челябинской области 

В Челябинской области волонтеры нашли женщину, которая пропала в Башкирии, сообщает сайт Верстов.инфо.
В Магнитогорске волонтеры ищут родственников пенсионерки из Сибая. Информацию о найденной женщине опубликовали волонтеры из «Легион-СПАС».
Согласно имеющейся информации, 60-летняя Римма Ишкуватова (Халилова) с 9 июня находится в городской больнице № 4 Магнитогорска. По словам женщины, она приехала из Сибая. А В каком городе она сейчас находится — не знает.
Поисковики просят помощи неравнодушных жителей Магнитогорска в установлении родственников или знакомых пенсионерки.
Напомним, что 10 июня в Магнитогорске потерялся семилетний мальчик, который в одиночку отправился кататься на велосипеде.