Пропавшую в Башкирии женщину нашли в Челябинской области

В Челябинской области волонтеры нашли женщину, которая пропала в Башкирии, сообщает сайт Верстов.инфо.

В Магнитогорске волонтеры ищут родственников пенсионерки из Сибая. Информацию о найденной женщине опубликовали волонтеры из «Легион-СПАС».

Согласно имеющейся информации, 60-летняя Римма Ишкуватова (Халилова) с 9 июня находится в городской больнице № 4 Магнитогорска. По словам женщины, она приехала из Сибая. А В каком городе она сейчас находится — не знает.

Поисковики просят помощи неравнодушных жителей Магнитогорска в установлении родственников или знакомых пенсионерки.

Напомним, что 10 июня в Магнитогорске потерялся семилетний мальчик, который в одиночку отправился кататься на велосипеде.