В Перми открыли огромные пятиметровые часы с обратным отсчётом времени

В сквере рядом с памятником Татищеву открыли часы с обратным отсчётом времени. На их экране отображается сколько дней, часов, минут и секунд осталось до 300-летия Перми.

Как сообщили в администрации города Перми, конструкция выглядит как большой механизм высотой пять метров. Часть его составляет большое водное колесо, установленное в основании. Именно такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с которого в 1723 году началась Пермь. Автором проекта является Рустам Исмагилов.

Часы запустили в полночь с 11 на 12 июня во время начала празднований, посвящённых Дню города.