Ещё
В Перми открыли огромные пятиметровые часы с обратным отсчётом времени
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Перми открыли огромные пятиметровые часы с обратным отсчётом времени 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В сквере рядом с памятником Татищеву открыли часы с обратным отсчётом времени. На их экране отображается сколько дней, часов, минут и секунд осталось до 300-летия Перми.
Как сообщили в администрации города Перми, конструкция выглядит как большой механизм высотой пять метров. Часть его составляет большое водное колесо, установленное в основании. Именно такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с которого в 1723 году началась Пермь. Автором проекта является Рустам Исмагилов.
Часы запустили в полночь с 11 на 12 июня во время начала празднований, посвящённых Дню города.
АиФ Пермь: последние новости
Коммунальный мост в Перми открыли до 12 июня Пьяная кунгурячка избила инспектора ДПС, который спасал её от замерзания В Перми ищут водителя, по вине которого в ДТП пострадал ребёнок
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Chery поднял расценки на Tiggo 3
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение