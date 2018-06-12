Областная больница станет Александровской — в честь российского императора

В Ульяновске продолжается серия присвоения новых старых имен различным. Теперь руководство области решило назвать Ульяновскую областную клиническую больницу Александровской в честь российского императора Александра I.

Совещание по развитию медучреждения прошло 10 мая. Для развития больницы создан попечительский совет под руководством губернатора.

В больнице, где на должности главврача Павла Дегтяря сменила Наталья Манина, планируется отремонтировать пульмонологическое отделение. Совещание вынесло решение вернуть больнице историческое название — «Александровская». Больница так называлась изначально. Она была возведена на деньги симбирского дворянства в начале XIX века в честь воцарения императора Александра I, за что город получил золотую медаль с надписью «За подвиг на содержание больницы 1801 года».