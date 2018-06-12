Ещё
Областная больница станет Александровской — в честь российского императора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Областная больница станет Александровской — в честь российского императора 

АиФ — Ульяновск 29 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В Ульяновске продолжается серия присвоения новых старых имен различным. Теперь руководство области решило назвать Ульяновскую областную клиническую больницу Александровской в честь российского императора Александра I.
Совещание по развитию медучреждения прошло 10 мая. Для развития больницы создан попечительский совет под руководством губернатора.
В больнице, где на должности главврача Павла Дегтяря сменила Наталья Манина, планируется отремонтировать пульмонологическое отделение. Совещание вынесло решение вернуть больнице историческое название — «Александровская». Больница так называлась изначально. Она была возведена на деньги симбирского дворянства в начале XIX века в честь воцарения императора Александра I, за что город получил золотую медаль с надписью «За подвиг на содержание больницы 1801 года».
АиФ — Ульяновск: последние новости
В Ульяновске вновь «поехала» дорога к речпорту и пляжу, движение закрыто В Ульяновской области осудили водителя-наркомана, наехавшего на ребенка В Заволжском районе Ульяновска разбился «ВАЗ», один человек погиб
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Chery поднял расценки на Tiggo 3
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Обновленный Porsche Macan поймали без камуфляжа
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение