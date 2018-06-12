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Зауральские автоинспекторы не шутят. Самые активные получили стикер
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Зауральские автоинспекторы не шутят. Самые активные получили стикер 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Развлекательное мероприятие для детей сотрудников УМВД России по Курганской области накануне прошло на спортивной базе «Сосновый». В таком необычном формате ребят поздравили с началом летних школьных каникул и Днём России.
Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения представили свою образовательно-развлекательную площадку. В игровой форме инспекторы напомнили юным пешеходам основные правила дорожного движения. Также они продемонстрировали, чем оборудован патрульный автомобиль.
Чтобы передвижение ребят по городу было безопасным, им следует помнить, как найти пешеходный переход на улице. В первую очередь, вместе с инспектором участники вспомнили, как выглядит знак «Пешеходный переход», и нашли его среди многих других знаков.
Маленькие участники дорожного движения точно знают, что переходить дорогу можно только на зелёный сигнал светофора, поэтому встретили его активным топотом. На красный же свет, наоборот, замерли. Помнят, что нарушать правила нельзя! Если же светофор неисправен, на помощь приходит регулировщик. В этот день некоторые ребята на практике узнали, что обозначают его жесты.
За активное участие дети получили в подарок светоотражающие стикеры. Эти цветные полоски не только будут напоминать о празднике, но и принесут практическую пользу.
Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области
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