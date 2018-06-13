На ЖБИ из-за прорыва трубы начал трескаться асфальт

На ЖБИ на улице Новгородцевой, напротив остановки «Медицинский колледж» прорвало трубу. Вода течет из-под земли на проезжую часть. По словам сотрудницы киоска, который находится рядом с местом прорыва, вода начала течь еще с вечера 11 июня, но сотрудники Водоканала подъехали только 12 июня вечером.

— Сообщение об утечке поступило, его передали в Горводопровод, — сообщили в диспетчерской ЖКХ.

На месте прорыва пока никаких работ не проводили. Вода ночью продолжала бить из-под земли. А в месте прорыва уже начал трескаться асфальт и проваливаться грунт.

Утром 12 июня на ЖБИ случилась еще одна коммунальная авария: вода затопила дворы на Сыромолотова — Высоцкого.