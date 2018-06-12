На контроле. Как ремонтируют дороги в Новосибирске

Проверки на дорогах

На отремонтированных магистралях оценят качество работ

Новосибирская агломерация второй год участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Насколько качественно работают дорожники?

Врио губернатора НСО Андрей Травников заявил о готовящихся в июне масштабных проверках объектов дорожной инфраструктуры, построенных и отремонтированных в этом и прошлом годах. Речь идёт в первую очередь о дорогах, которые ремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги» с использованием федеральных и региональных бюджетных средств. «Гарантия на дорожные работы по госконтрактам — от 4 до 6 лет, — пояснил Андрей Травников. — Поэтому в июне проведём проверки дорог, которые ремонтировали в прошлом году и в случае необходимости обяжем подрядчиков устранить недостатки».

Усилить контроль!

Недостатки на дорожных объектах, отремонтированных в этом году, уже дали о себе знать. Так, 25 мая на Красном проспекте в районе перекрёстка с улицей Гоголя провалился асфальт. Подрядчик оперативно исправил дефект.

Магистрали, которые ремонтировали в прошлом году, эксперты областного министерства транспорта проверяли в апреле–мае. Брак обнаружили на 39 объектах. Из них 12 — в Новосибирске, 10 — в рабочем посёлке Кольцово, ещё 10 — на дорогах регионального и межмуниципального значения. Чуть меньше дефектов выявили в Бердске, Искитиме и городе Обь.

«Каждый рубль должен давать эффект. Мероприятия проекта нужно выполнять чётко, в сроки и с высоким качеством, — предупредил врио губернатора. — Особенно это касается мэрии Новосибирска. Ремонт дорог областного центра — в приоритете. Новосибирск — ядро Новосибирской агломерации. Здесь высокая интенсивность движения».

Глава региона поручил усилить контроль за качеством ремонта.

Работы будет больше

В этом году работы у новосибирских дорожников ещё больше, чем в прошлом. Им нужно отремонтировать больше ста километров дорог, устранить 19 мест, где часто случаются аварии. Всего в списке — 54 объекта. На 47 из них работы уже идут. В процентном отношении это значит, что количество нормальных транспортных артерий в регионе достигнет 52%, а 73% мест концентрации ДТП исчезнут с карты автомобильных дорог НСО.

В ближайшие четыре года Новосибирской области, как и другим регионам, нужно будет в разы увеличить финансирование строительства и ремонта местных, региональных и муниципальных дорог. Об этом в своём указе от 7 мая сказал президент Путин. Этим же указом определён источник финансирования — теперь 100% топливных акцизов будет оставаться в региональных бюджетах. «Это — хорошая перспектива увеличения нашего дорожного фонда, и это позволит вести дорожные работы более быстрыми темпами», — говорит Андрей Травников.

К 2025 году власти Новосибирской области намерены привести в нормативное состояние 920 км местных автомагистралей, в 2016 году таких дорог в области было всего 327 км, и полностью устранить 71 аварийно-опасный участок — столько их было в 2016 году, когда началась подготовка к проекту «Безопасные и качественные дороги».

В Новосибирской области федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» входит в «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации».

Общий объём финансирования в 2018 году — 2,4 млрд руб. (на 200 млн больше, чем в 2017). Из них:

■ 1 млрд руб. — средства федерального бюджета

■ 1 млрд 132 млн руб. — средства бюджета НСО ■ 288,5 млн руб. — средства местных бюджетов