В Башкирии нашли убитым бизнесмена из Челябинской области

Три месяца искали пропавшего без вести предпринимателя из Трехгорного Челябинской области Александра. Увы, новости удручающие — мужчину нашли погибшим.

Александра искали с 11 апреля

— Краткие сводки известной информации: машина Александра найдена, его тело тоже, проводятся экспертизы, работа с подозреваемыми также ведется. Надеемся на понимание и отсутствие негатива и слухов. Всем поисковикам большое спасибо за помощь. На вопросы «а что, а где, а как» мы отвечать пока что не будем. Как только станет известна вся достоверная информация — сообщим, — рассказали в группе поиска Александра «ВКонтакте».

Как рассказывали товарищи бизнесмена, Александр часто бывал в Башкирии — у его друга в Учалах есть дача. Тело мужчины, и правда, обнаружили в республике — в Салаватском районе, неподалеку от села Мурсалимкино. Как сообщает сайт u24.ru, машину предпринимателя, белый Land Rover Discovery Sport, тоже нашли, только почему-то в Саратовской области. Брошенный автомобиль попался на глаза сотрудникам ГИБДД

— Это большая трагедия и потеря для родных, близких и всех нас. Александр навсегда останется в наших сердцах и светлых воспоминаниях, — скорбит знакомый мужчины Илья. — Остались с нами его песни, боль и горечь утраты. Наши соболезнования.