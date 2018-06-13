В убийстве риелтора из Челябинской области, найденного в Башкирии, подозревают отца с сыном

Молодого человека искали два месяца

В середине апреля новость об исчезновении 31-летнего жителя Челябинской области Александра Лоськова облетела все местные паблики в соцсетях и СМИ. Успешного риелтора и брокера, популярного музыканта, Сашу в его родном Трёхгорном знали многие. Поначалу близкие решили, что мужчина отлучился по делам, так бывало не раз. Но уже через неделю стало ясно, что без помощи полиции не обойтись.

По одной из версий родных, Александр мог находиться в Башкирии у друга. Спустя два месяца Сашу действительно обнаружили в Салаватском районе республики — на место, где было закопано его тело, указал житель Трёхгорного.

«Думали, память потерял»

У каждого, кто знал Александра, были свои версии его исчезновения: одни говорили, что за ним был крупный карточный долг. Другие были уверены, что мужчина улетел на отдых со своей новой девушкой. Но близкие сразу поняли: Саша попал в беду.

— Скорее всего, связался не с теми людьми. Видимо, изначально дело было в деньгах: либо на него навели, либо кто-то позарился, — поделился предположениями друг пропавшего Константин Тыхватулин.

Для своего возраста Саша добился многого — успешный бизнес, коттедж, дорогая машина

Почти сразу же, чтобы расширить свои полномочия, челябинские следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Вместе с Александром из его гаража в Юрюзани пропала дорогая машина — белый Land Rover Discovery sport. Похожую машину видели то в Усть-Катаве, то в Трёхгорном. Но в конце концов выяснилось, что номера были не Лоськова. Позже машину всё-таки нашли, но далеко за пределами региона — в Саратовской области.

Семейный подряд

В убийстве Александра заподозрили молодого жителя Трёхгорного и его отца. Со слов знакомых Лоськова, жертва и преступники были знакомы по работе: возможно, Саша продал им какую-то недвижимость. В ночь с 10 на 11 июня они были последними, кто видел риэлтора живым.

У Саши была своя группа

— Сын увез тело и закопал его возле села Мурсалимкино, а машину угнал в Саратовскую область. Однако на сегодняшний день обвинение ни ему, ни его отцу не предъявлено. И они спокойно разгуливают по Трёхгорному, — рассказал корреспонденту Ufa1 знакомый погибшего.

Основная версия убийства, считают друзья Саши, — это крупные долги, в которые влезли отец с сыном.

Следствие по уголовному делу об убийстве продолжается. Сейчас тело Александра находится в морге, проводятся необходимые экспертизы.