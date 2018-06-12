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Мещера полностью готова к ЧМ-2018 (ФОТО)
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Мещера полностью готова к ЧМ-2018 (ФОТО) 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Микрорайон Мещерское озеро и вся территория вокруг нового стадиона на Стрелке полностью готовы к чемпионату мира по футболу. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.
По информации минтранса, на обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры возле стадиона «Нижний Новгород» из областного бюджета было потрачено 600 миллионов рублей. На эти деньги к ЧМ-2018 удалось ввести в эксплуатацию почти пять километров дорог и два пешеходных перехода: подземный на улице Самаркандской и надземный на улице Бетанкура.
Кроме того, рядом со стадионом появились четыре велосипедные дорожки, восемь парковок, пешеходные зоны и система уличного освещения.
К настоящему моменту завершены дорожные работы на улицах Бетанкура (от Самаркандской до Волжской набережной), Совнаркомовской (от Самаркандской до набережной Волги), Пролетарской (от Карла Маркса до Волжской набережной), Волжской набережной (от Бетанкура до Пролетарской и от Бетанкура до Совнаркомовской) и на участке дороги от улицы Стрелка до Совнаркомовской. Воле дорог разбиты клумбы и облагорожены газоны.
Как отметил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов, все объекты сданы в срок, подрядчик выполнил свои обязательства в полном объеме.
Напомним, улицу Бетанкура в Нижнем Новгороде украсили символикой ЧМ-2018.
Фото: Андрей Наборщиков
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