Территория вокруг «Стадиона Нижний Новгород» полностью готова для проведения ЧМ-2018

Территория вокруг «Стадиона Нижний Новгород» полностью готова для проведения ЧМ-2018. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

По данным регионального минтранса, в рамках подготовки к проведению в Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в районе стадиона обустроена дорожно-транспортная инфраструктура. На эти цели в госпрограмме предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,6 млрд рублей и запланирован ввод в эксплуатацию почти пять километров дорог и двух пешеходных переходов: подземного пешеходного перехода через улицу Самаркандская и надземного пешеходного перехода через улицу Бетанкура. В рамках проекта выполнено наружное освещение, четыре велосипедные дорожки, восемь парковок для автомобилей, пешеходные зоны.

Как сообщили в министерстве, были выполнены дорожные работы на участках автодорог по ул. Бетанкура (от ул. Самаркандская до Волжской набережная), ул. Совнаркомовская (от ул. Самаркандская до набережной Волги), ул. Пролетарская (от ул. Карла Маркса до Волжской набережной), Волжской набережной (от ул. Бетанкура до ул. Пролетарская и от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская) и участок дороги от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская. Проведено благоустройство территории, в том числе разбиты клумбы и выполнено озеленение.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, контроль за дорожными работами и благоустройством территории вокруг «Стадиона Нижний Новгород» осуществлялся в ежедневном режиме по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина . «Качество транспортной инфраструктуры любого спортивного объекта — важная часть при формировании у зрителей общего впечатления от мероприятия. Подрядчиком была проведена большая работа по благоустройству данной территории. Контрактные обязательства выполнены полностью, объекты сданы в срок», — отметил Вадим Власов

Объект «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения ЧМ по футболу в г. Н. Новгороде в 2018 году» включает следующие этапы:

— Автодорога по ул. Бетанкура от ул. Самаркандская до Волжской набережная протяженностью 507 м, ширина проезжей части 15 м — 4 полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 2,5м.

— Автодорога по ул. Совнаркомовская от ул. Самаркандская до набережной р. Волга, протяженностью 579 м, ширина проезжей части 15 м — 4 полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 4,5 м с двух сторон.

— Автодорога по ул. Пролетарская от ул. Карла Маркса до Волжской набережной, протяженностью 592 м, общая ширина проезжей части 15 м — 4 полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 2,25м. Ширина велодорожки — 2,5м, справа предусмотрен бульвар шириной 10 м. Проектом предусмотрены площадка для парковки автомобилей.

— Автодорога по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Пролетарская, протяженностью 1,61 км, общая ширина проезжей части 16,5 м — 4 полосы движения, центральная разделительная полоса 1,5 м. Ширина пешеходной части тротуара 4,5м. Ширина велодорожки — 2,5м. Проектом предусмотрены 4 площадки для парковки автомобилей.

— Автодорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская протяженностью 538 м, ширина проезжей части 6 м — 2 полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 3м. с дух сторон. Предусмотрено строительство площадки для досмотра автомобилей и автостоянка.

— Автодорога по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовская, протяженность — 714 м, ширина проезжей части — 15 м. С правой стороны дороги размещается тротуар шириной 4,5 м. Так же предусмотрена автомобильная парковка.

— Надземный пешеходный переход через ул. Бетанкура. Схема пешеходного перехода 1×33 м. Архитектурная высота — 10,3 м, ширина прохожей части 6 м, габарит по высоте 3,4 м, подмостовой габарит — 5,1 м.

— Подземный пешеходный переход через ул. Самаркандская. Длина пешеходного перехода (с учетом лестничных сходов) — 060,15 м. Длина ствола пешеходного перехода 33,75 м. Ширина лестничных сходов и пандусов в свету 6 м. Длина лестничных сходов и пандусов 26,1 м.