Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee не справляются с краш-тестами

В течение многих лет испытания на краш-тестах сильно изменились, и в 2012 году Страховой институт безопасности дорожного движения реализовал небольшие сбои в перекрытии на стороне движения.

Они проверили, что произойдет, если транспортное средство начнет поворачиваться в встречном движении и ударит по другому транспортному средству. В то время как автопроизводители работали над усилением прогнозов со стороны водителя для тестирования, IIHS хотела увидеть, насколько хорошо защищены пассажиры, что привело к небольшому сбору на столкновение с пассажирами в прошлом году.

Недавняя серия тестов показывает некоторые недостатки с конкретными моделями — в частности, Ford Explorer Jeep Grand Cherokee 2018 года, оба из которых заработали «бедный» рейтинг IIHS для небольшого столкновения со стороны пассажиров.

Краш-тест скомпрометировал структуру транспортного средства, с серьезным вторжением в кабину — 15 дюймов на нижней стойке петли двери и 13 дюймов на верхней стойке шарнира и приборной панели. Даже дверной порог толкнул шесть дюймов в сторону пассажирского манекена.

Измерения от манекена показали высокую вероятность травмы правого бедра и нижней левой ноги, возникающие в результате крушения в реальном мире. Согласно Ford, новый исследователь будет иметь улучшенную защиту от перекрытия с обеих сторон.

Если сравнивать эти структурные номера вторжения с 2019 Kia Sorento, который не только получил рейтинг «Хороший» — самый высокий рейтинг, но и был удостоен высшей награды Института, Top Safety Pick +. Максимальное вторжение в 2019 г. Sorento составляло всего четыре дюйма в правой части пассажирского места.

Джип Grand Cherokee 2018 года получил рейтинг «Плохой» с 10-дюймовым вторжением в нижний дверной шарнир. Это насторожило и шокировало IIHS — голова манекена сильно ударилась о приборную панель через подушку безопасности. Но поскольку боковая шторная подушка безопасности не разворачивалась, и дверь открылась, голова манекена вышла за пределы транспортного средства, когда она отскочила от черточки. Измерения от манекена указывают на травмы правой ноги и травму головы.