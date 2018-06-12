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Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee не справляются с краш-тестами
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Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee не справляются с краш-тестами 

Car.ru 45 минут назад
Фото: Car.ru
В течение многих лет испытания на краш-тестах сильно изменились, и в 2012 году Страховой институт безопасности дорожного движения реализовал небольшие сбои в перекрытии на стороне движения.
Они проверили, что произойдет, если транспортное средство начнет поворачиваться в встречном движении и ударит по другому транспортному средству. В то время как автопроизводители работали над усилением прогнозов со стороны водителя для тестирования, IIHS хотела увидеть, насколько хорошо защищены пассажиры, что привело к небольшому сбору на столкновение с пассажирами в прошлом году.
Недавняя серия тестов показывает некоторые недостатки с конкретными моделями — в частности, Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee 2018 года, оба из которых заработали «бедный» рейтинг IIHS для небольшого столкновения со стороны пассажиров.
Краш-тест скомпрометировал структуру транспортного средства, с серьезным вторжением в кабину — 15 дюймов на нижней стойке петли двери и 13 дюймов на верхней стойке шарнира и приборной панели. Даже дверной порог толкнул шесть дюймов в сторону пассажирского манекена.
Измерения от манекена показали высокую вероятность травмы правого бедра и нижней левой ноги, возникающие в результате крушения в реальном мире. Согласно Ford, новый исследователь будет иметь улучшенную защиту от перекрытия с обеих сторон.
Если сравнивать эти структурные номера вторжения с 2019 Kia Sorento, который не только получил рейтинг «Хороший» — самый высокий рейтинг, но и был удостоен высшей награды Института, Top Safety Pick +. Максимальное вторжение в 2019 г. Sorento составляло всего четыре дюйма в правой части пассажирского места.
Джип Grand Cherokee 2018 года получил рейтинг «Плохой» с 10-дюймовым вторжением в нижний дверной шарнир. Это насторожило и шокировало IIHS — голова манекена сильно ударилась о приборную панель через подушку безопасности. Но поскольку боковая шторная подушка безопасности не разворачивалась, и дверь открылась, голова манекена вышла за пределы транспортного средства, когда она отскочила от черточки. Измерения от манекена указывают на травмы правой ноги и травму головы.
GMC Acadia и Volkswagen Atlas 2018 также заслужили «хорошие» рейтинги. У Acadia было только два дюйма вторжения на правой стороне топана; однако голова пассажира соскользнула с правой стороны передней подушки безопасности, что оставило ее уязвимой для контакта с жесткой конструкцией транспортного средства. Toyota Highlander, Nissan Pathfinder и Honda Pilot получили «приемлемые» рейтинги.
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