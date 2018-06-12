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В калининградском МБУ «Чистота» появились девять новых самосвалов Hyundai
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В калининградском МБУ «Чистота» появились девять новых самосвалов Hyundai 

Клопс.Ru 34 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Мэрия Калининграда закупила для нужд МБУ «Чистота» девять самосвалов Hyundai. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Новая спецтехника будет использоваться для сбора мусора на улицах Калининграда. Все машины с трёхсторонней бортовой разгрузкой, грузоподъёмность — четыре тонны. Самосвалы произведены в Калининградской области компанией «Автотор».
“Новая техника — результат нашей совместной с «Автотором» работы. Думаю что это начало реализации больших проектов, связанных с развитием муниципального предприятия «Чистота», которое сейчас активно и добросовестно включилось в процесс подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Новые машины — подарок нашему муниципальному предприятию накануне дня России”, — сказал глава города Силанов на церемонии передачи техники предприятию.
По словам Силанова, работа по обновлению техники будет системной. До конца текущего года планируется закупить несколько уборочных машин. В городе появятся новый мусоровоз, прицепная подметально-уборочная машина, три комбинированных дорожных машины, три малогабаритных подметально-уборочных машины в комплектации с навесным оборудованием для всесезонной уборки тротуаров и небольших площадей с ограниченным подъездом.
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