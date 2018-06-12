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Топор войны: в Нижнем Новгороде неизвестные изрубили автомобиль на парковке.
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Топор войны: в Нижнем Новгороде неизвестные изрубили автомобиль на парковке. 

Нижегородская правда 26 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: соцсетиТопор войны: в Нижнем Новгороде неизвестные изрубили автомобиль на парковке. По сообщению паблика ЧП | ДТП Нижний Новгород, во дворе дома на улице Богородского неизвестные изрубили припаркованный старенький автомобиль. Фотографию прислал участник паблика.
Неравнодушные Нижегородцы стали выдвигать свои версии произошедшего и писать многочисленные комментарии к публикации: Мария Лепёхина
Жесть… Злые люди…
Ромка Кудряшов
Топорик подарили
Кирилл Агафонов
Неплохо.
Тоски Лимончело
Когда топор дороже капота
Алексей Мальянов
Всякое бывает
Марина Ипатова
Это дикость просто! Перебор уже…
Маша Рыжакова
сначала топор в машину, потом в голову.. что с этим миром происходит🙄
Денис Зайцев
…не ставь, на моё место! 😂😂😂
Ольга Шустова
Руки отрезать, таким убогим идиотам😤😤😤Это не дает право так вести себя никому, тупизм полнейший..
Александр Сорокин
Видимо место не поделили идиоты. А вообще, конечно, жестко и от всей широкой души.. Когда язык не работает в ход идут тяжелые предметы хозмага)
Александр Кузнецов
Блин топор как ауди стоит 🤣🤣🤣
Алексей Миллер
По каско отработали!)
Александра Волкова
Ироды
Денис Владимирович
Не мужской поступок🔥
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