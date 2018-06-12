Босс Aston Martin говорит о будущем массового производства

Выступая на конгрессе Automotive News Europe, Палмер подчеркнул, что крупнейшие автопроизводители должны найти способ создавать уникальные транспортные средства, которые можно было бы легко отличить от конкурентов. «Я действительно считаю, что мы находимся в начале конца традиционной автомобильной промышленности. Долгое время бизнес-модель была сложной и продавалась дешево. Но бесприбыльный объем — это не способ построить устойчивую компанию. Нет никакого смысла тратить 1 миллиард евро на новый автомобиль и скидывать его почти при запуске», — сказал Палмер.

Палмер предположил, что многие автомобили потеряют свою привлекательность. «Мы рискуем перейти к коммодитизации продуктов. Мир не нуждается в десятках табличек с одинаковыми объектами. В Европе насчитывается более 75 автомобильных табличек, но всего четыре производителя самолетов», — сказал он. Для Aston Martin это не вызывает особого беспокойства. Британский автопроизводитель всегда строил красивые транспортные средства, вызывающие восхищение у своих клиентов. «Люди все еще ищут эмоции в своем движении», — дополнил глава компании.