«ШАТЛ» с ограниченными возможностями 

В Казани состоялась публичная презентация беспилотного электробуса от ПАО «КАМАЗ» — прототипа «Широко Адаптивная Транспортная Логистика» («ШАТЛ»). Автобус развивает скорость до 110 километров в час. Впрочем, в ходе презентации машину разогнали лишь до 10 км/час, и проехала она трассу в 650 метров. Одним из первых пассажиров «ШАТЛа» стал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. После поездки он поделился своими впечатлениями. Машина, по словам главы республики, работает, как надо. Однако пока использовать все возможности беспилотника невозможно — не позволяет законодательная база. «Поэтому сегодня только демонстрационная поездка, — объяснил Рустам Минниханов. — Платформа этого автомобиля позволяет использовать ее во многих проектах: бесшумная, мягкая. В салоне даже можно пообщаться с друзьями, столик поставить. Очень впечатляет». «ШАТЛ» предназначен для дорог с твердым покрытием. На дороге он ориентируется, используя данные цифровых карт, а также систем навигации и органов технического зрения. Сотни датчиков в режиме реального времени направляют сведения на серверы автогиганта. Пассажир сам может управлять поездкой через удобный интерфейс — он выбирает нужную остановку и говорит машине, когда должна быть открыта дверь. Кстати, в салоне есть USB-разъемы для зарядки гаджетов, таким образом, без связи с «водителем» вы не останетесь. Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин в ходе презентации напомнил, «ШАТЛ» — лишь одна из уникальных моделей беспилотной техники, над которыми сегодня работают специалисты завода в рамках развития интеллектуальных транспортных систем. ПЕРВЫЙ В ЛИНЕЙКЕ «ШАТЛ» был презентован КАМАЗом в августе 2016 года на Московском международном автосалоне. Это первая подобная машина в линейке автогиганта. Автобус заряжается от электричества и рассчитан на 12 пассажиров: 6 сидячих и столько же стоячих мест. В реализации проекта, помимо КАМАЗа, задействованы Мегафон 5G и Главтатдортранс. В год первой презентации было заявлено, что из-за отсутствия правовой базы для движения беспилотников автобус будут использовать на территориях закрытых объектов. А к 2018 году обещали, что первые беспилотники появятся в бизнес-парках, выставочных центрах, наукоградах, музейных комплексах, аэропортах. Что, собственно, и произошло — с легкой корректировкой. В мае этого года для тестов беспилотного автобуса «ШАТЛ» построили огороженную трассу по берегу Казанки длиной 650 метров вдоль улицы Сибгата Хакима. Она протянулась от Мередианной до ГРК «Ривьера». Предполагается, что в дни Чемпионата мира по футболу автобус будет бесплатно катать пассажиров. Беспилотники более чем наполовину состоят из тонированного стекла. По обеим сторонам машин смонтированы полупрозрачные раздвижные двери. «Шатлы» буквально нашпигованы радарами, датчиками и видеокамерами. Все это, как уверяют разработчики, позволяет оценивать расстояние до различных объектов.