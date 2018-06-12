5000 жителей увидели «Люцифера». Под Нижним Новгородом гонялись на мощных автомобилях

В минувшие выходные в Нижнем Новгороде на «Нижегородском кольце» побывало немало «мощных зверюг» — будь то «Люцифер» или прочие про-моды — автомобили, мощность которых достигает 4500 л.с. Они мерились скоростью, мощностью и прочими параметрами в рамках соревнований чемпионата России по драг-рейсингу SMP RDRC и главного чемпионата страны по дрифту RDS GP. Перед соревнованиями мы пообщались с одним из участников этих соревнований и нашим земляком Андреем Тюриковым.

В драг-рейсинге приняли участие 42 пилота в трёх классах:

FSA (автомобили и шасси с приводом на переднюю ось с предельным временем прохождения дистанции в 402 метра за 8,8 секунды);

FSB (автомобили с любым типом привода, с предельным временем 7,5 секунды);

FSL (автомобили с приводом на переднюю ось и предельным временем 10 секунд, с полным приводом и приводом на заднюю ось с предельным временем 9 секунд). В абсолютный зачет, класс US, могут заявиться все участники, чьи автомобили соответствуют техническим требованиям соревнования, и предельное время которых составляет 7 секунд — был заявлен 31 пилот.

Погода была не по-летнему холодной, часто лил дождь, поэтому организаторам приходилось неоднократно корректировать расписание заездов. На тренировки оставалось меньше запланированного времени, и не все участники смогли совершить достаточное количество попыток и настроить свою технику. Некоторые машины были вынуждены досрочно завершить соревнование из-за поломок.

В соревнования SMP RDRC также вернулась Яна Холодковская, единственная девушка в российском чемпионате и один из самых популярных пилотов страны. Предыдущий сезон Яна пропустила из-за поломки двигателя, собрать автомобиль удалось лишь к этому году — она установила личный рекорд и заняла 2 место в классе FSA.

Вообще же результаты первого этапа чемпионата России по драг-рейсингу SMP RDRC следующие:

Класс FSA Артем Демихов (Липецкая обл., Усмань), ВАЗ-21083, № 83. Яна Холодковская (Самарская обл., Тольятти), Honda Civic , № 13. Александр Рапоцевич (Новосибирская обл., Новосибирск), ВАЗ-2114, № 54.

Класс US Владислав Кащеев (Томская обл., Томск), Nissan Skyline, № 3. Дмитрий Саморуков (Московская обл., Жуковский), Dodge Viper DT, № 333. Андрей Кравченко (Москва), PM/PX100, № 100.

Второй этап чемпионата России по драг-рейсингу состоится 4–5 августа в городе Нальчике, где соревнованиями SMP RDRC будет открыт новый автодром.