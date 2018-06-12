Ещё
В автокомпании Volvo раскрыли планы развития на ближайшие пять лет
Далее:
Читайте также:
Ещё

В автокомпании Volvo раскрыли планы развития на ближайшие пять лет 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон раскрыл некоторые детали стратегического плана развития автокомпании на пять последующих лет.
Топ-менеджер уверен, что у Volvo есть все шансы улучшить свои позиции на глобальном авторынке и что изобретать заново колесо или велосипед не придется.
Все лежит на поверхности.
Автокомпания переключится на массовый выпуск электрокаров, доведя их реализацию до 50% от общего числа проданных машин. Не менее трети оговоренных электрокаров будут иметь автономное управление.
Автокомпания будет предлагать оформление подписки на свои электромобили. Как можно догадаться, стоимость электроэнергии разительно отличается от стоимости горючего. Следовательно на энергоресурсы будет уходить меньше средств.
Также Volvo планирует сотрудничество с каршеринговыми операторами и даже подумывает об открытии собственного сервиса краткосрочной аренды машин.
Car.ru: последние новости
Основные изменения в тарифах ОСАГО с августа текущего года Эксперты назвали ТОП самых популярных автомобильных аксессуаров для автомобиля Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee не справляются с краш-тестами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воронежский конструктор-новатор создал автомобиль 3 в 11
Chery поднял расценки на Tiggo 3
Составлен список малоизвестных советских грузовиков
ГИБДД открыла «охоту» на дачников12
Посмертный подарок: нигериец похоронил отца в новой BMW
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение