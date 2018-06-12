В автокомпании Volvo раскрыли планы развития на ближайшие пять лет

Генеральный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон раскрыл некоторые детали стратегического плана развития автокомпании на пять последующих лет.

Топ-менеджер уверен, что у Volvo есть все шансы улучшить свои позиции на глобальном авторынке и что изобретать заново колесо или велосипед не придется.

Все лежит на поверхности.

Автокомпания переключится на массовый выпуск электрокаров, доведя их реализацию до 50% от общего числа проданных машин. Не менее трети оговоренных электрокаров будут иметь автономное управление.

Автокомпания будет предлагать оформление подписки на свои электромобили. Как можно догадаться, стоимость электроэнергии разительно отличается от стоимости горючего. Следовательно на энергоресурсы будет уходить меньше средств.

Также Volvo планирует сотрудничество с каршеринговыми операторами и даже подумывает об открытии собственного сервиса краткосрочной аренды машин.