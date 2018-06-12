Двухлетний мальчик из РФ, впавший в кому в Португалии, скончался

Мальчик, впавший в кому в Португалии после перенесенного ларингита, скончался в Москве.

Об этом написал отец мальчика в своем Facebook. «Сегодня наш солнечный мальчик нас покинул. Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло», — сказано в посте (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru ).

Напомним, мальчик впал в кому 25 мая, когда отдыхал с родителями на португальском острове Терсейра. Ему стало плохо из-за перенесенного ранее ларингита, он потерял сознание и пережил клиническую смерть. Первую помощь ему оказали в португальской больнице, затем его лечили в Москве.