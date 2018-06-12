Нигериец похоронил отца во внедорожнике за 5,5 млн

Нигериец похоронил отца в абсолютно новом BMW вместо гроба на деревенском кладбище. Об этом сообщил Daily Mail.

Как рассказали местные жители, богатый мужчина когда-то обещал своему папе купить шикарную машину. После его смерти в деревне Ихиала на юге страны, сын пришел в автосалон и заплатил за новый автомобиль 5,5 миллиона рублей наличными.

Машину опустили в огромную яму, вырытую вручную деревенскими жителями. Они шутят, что спутниковая навигация BMW поможет усопшему найти свой путь к жемчужным воротам. Пользователи Facebook не оценили широкого жеста бизнесмена и назвали такие похороны глупостью, хвастовством и сравнили с выставленной на показ роскошью «белых».

В нигерийском городе Минна из местной тюрьмы сбежали заключенные. На свободу удалось вырваться минимум 180 отбывающим наказание за различные преступления.