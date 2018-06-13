Бастуем, но ездим. Куряне вышли на пикет против повышения цен на бензин

Среди рекордсменов

Росстат в своём индексе цен по итогам мая сообщил, что газовое моторное топливо подорожало на 7,7 процента, бензин автомобильный различных марок — на 4-6 процентов, дизельное топливо — на 5,2 процента. В годовом выражении бензиновые цены увеличились на 11,3 процента, тогда как аналогичный показатель по инфляции составил 2,4 процента, то есть почти в пять раз ниже.

Любопытно, что Курск, по данным статистических исследований, находится в числе лидеров по росту цен. Так, например, за неделю с 14 по 20 мая, вошедшую в исследования, больше всего цены увеличились в Ханты-Мансийске — на 5%, Липецке — на 4,2%, Белгороде и Костроме — на 3,9%, Курске — на 3,8%. Сейчас у нас за литр АИ92 просят в среднем 41 рубль 11 копеек, за АИ-95 — 44 рубля 40 копеек, а за АИ-98 — 48 рублей 83 копейки. Стоимость дизельного топлива достигла 43 рублей 66 копеек за литр. Впрочем, на одной из АЗС уже был замечен рекордный ценник, превышающий 50 рублей.

Водители резонно спрашивают: куда смотрит УФАС ? Впрочем, позиция антимонопольщиков разъяснена на официальном сайте. «По мнению ФАС России, основными причинами роста цен являются фискальная политика государства, проведение нефтяными компаниями внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и рост мировых цен на нефть». Рост цен на курских заправках обусловлен не действиями местных розничных продавцов на АЗС, а повышением оптовых цен крупнейшими федеральными компаниями, поясняют в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Курской области.

Били в канистры

На прошедшей неделе возмущённые ростом цен граждане вышли на пикет. Акция прошла на площади Советов, рядом с самой оживлённой дорогой Курска, поэтому протест поддержали и сотни проезжавших мимо автомобилистов. Куряне бурно высказывали своё возмущение ростом цен — кто-то на словах, а кто-то бил в пустую канистру для бензина. Некоторые пикетчики возили по площади на верёвке игрушечные автомобили. Именно так, по их мнению, скоро россиянам придётся поступать и с настоящим транспортом.

«Правительство имеет возможность не только ограничить рост цен, но и существенно снизить их, — считает организатор акции, депутат областной Думы , лидер фракции « ЛДПР Владимир Федоров . — В большинстве нефтедобывающих стран бензин стоит в разы меньше, чем в нашей стране. К сожалению, российские чиновники не думают о простом народе, не предпринимают никаких активных действий по его защите от алчных нефтяных компаний».

Кстати, в одном из популярных курских пабликов в соцсетях провели опрос на тему: «Пересядешь на маршрутку или велосипед, если бензин продолжит дорожать?». Мнением поделилось почти 2 тысячи курян. Более 40% выбрало ответ «Начну снижать число поездок, но от авто совсем не откажусь». По признанию курян, сегодня бензин для заправки личных авто обходится им в среднем 4-5 тыс. рублей.