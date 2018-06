В Краснодаре на парковке OZ Молл проходит День автозвука и тюнинга

Сегодня, с 12 часов дня, возле торгового центра OZ МОЛЛ проводится грандиозное автомобильное предприятие.

На парковке собрались участники з-го этапа Чемпионата Мира по автозвуку в формате dB Drag Racing и Bass Race. Также в рамках мероприятия проводятся выставка военной техники и соревнования по автотюнингу в следующих классах:

Тюнинг отечественного автомобиля

Тюнинг иностранного автомобиля

Тюнинг The Best of The Best

Stance Air Stance Static

Stance Resto

Ретро

Вход для зрителей бесплатный.