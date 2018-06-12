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В Архангельске в рамках празднования Дня России состоялось торжественное вручение первых паспортов жителям города
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В Архангельске в рамках празднования Дня России состоялось торжественное вручение первых паспортов жителям города 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
12 июня на площади Мира в Архангельске прошли торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России.
Официальная часть праздника по традиции началась с возложения цветов к Вечному огню. Представители Правительства Архангельской области, областного Собрания депутатов и мэрии Архангельска, правоохранительных структур, добровольных народных дружин и казачества, а также жители и гости города почтили память тех, кто защищал страну в годы самых сложных испытаний.
Затем с главной сцены праздника к собравшимся обратился губернатор Архангельской области Игорь Анатольевич Орлов, поздравив всех присутствующих с Днем России. Глава региона, вместе с начальником УМВД России по Архангельской области и другими официальными лицами в торжественной обстановке вручили 14-летним архангелогородцам их первые паспорта.
Завершилась официальная часть мероприятия исполнением национального гимна. После нее горожан ожидали показательные выступления патриотических объединений области, конкурсы и выставки, а также «Фестиваль Безопасности», ряд площадок которого организовали сотрудники ГИБДД г. Архангельска. Так маленькие архангелогородцы могли почувствовать себя дорожным инспектором, познакомившись с устройством патрульного автомобиля, показать свое мастерство в управлении велосипедом, а также самостоятельно изготовить светоотражатель и проверить знания правил дорожного движения.
Пресс-служба УМВД России по Архангельской области
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