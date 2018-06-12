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Девочка-подросток увидела незнакомца, который заставлял двоих детей сесть в его машину. Ее реакция испугала незнакомца и спасла ребят!
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Девочка-подросток увидела незнакомца, который заставлял двоих детей сесть в его машину. Ее реакция испугала незнакомца и спасла ребят! 

Карельские вести 1 час назад
27350272 — scared young girl with an adult man’s hand covering her mouth
Мне 16 лет. Однажды я шла домой со школы, когда увидела двух маленьких детей, которые были не старше 9 лет, они шли впереди меня, видимо тоже направлялись домой. Я предположила, что они были братом и сестрой. Я постепенно догоняла их, и вот когда я уже поравнялась с ними и хотела повернуть на мою улицу, то заметила, что большая черная машина остановилась рядом с ними и какой-то мужчина просил их сесть в машину. Мое сердце остановилось, когда я услышала, что мальчик, сказал: «Но, мистер, мы Вас не знаем.» После этого я быстро пошла к ним и закричала: — «Люси, Марк!» (я не знала их настоящих имен), и они оба посмотрели на меня. Я подбежала и сказала: «Ребята, Вы почему убежали от меня?! Держитесь рядом!»
Я притворилась, что не видела автомобиль, который остановился рядом, и шла с ними до тех пор, пока машина не отъехала. Они спросили меня, кто я, но я продолжала говорить им, чтобы они вели себя спокойно до тех пор, пока этот мужчина не уедет. Когда мужчина уехал, я сказала им, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и провела их домой. Я объяснила их родителям, что произошло, и я не думаю, что я когда-либо видела более благодарных родителей!
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