Когда в тамбур зашла эта впечатляющая личность, всем стало не по себе, ведь…

Однажды летом поехали с друзьями на дачу на машине. В воскресенье вечером ехать домой — а машина не завелась. Пришлось идти на электричку. Дорога неблизкая, духота стояла ужасная, электрички забиты до предела, весь народ с дач едет— короче, в первую мы вообще не попали, еще час ждали другую, еле втиснулись в тамбур, я с одним знакомым попала в один вагон, а остальная компания— во второй.

И вот мы стоим в тамбуре, думаем, как бы скорее домой добраться, темно, душно, даже говорить неохота. Мой знакомый только заметил, что ему постоянно не везет, вот машина сломалась, устал, как собака, завтра рано на работу, и вообще жизнь у него довольно неинтересная… Дальше ехали молча. На одной из остановок заходит здоровенный амбал, лет 35, высоченный, косая сажень в плечах, рожа красная, водкой от него несет— будь здоров, и одет во что-то типа ватника, несмотря на жару.

Короче, личность впечатляющая, все в тамбуре потеснились, что бы от него подальше стать. Молча едем дальше. Тут поезд тормозит, и я падаю на своего знакомого, он меня поддерживает за локоть. Через 5 мин поезд дергается опять, и мой знакомый подвигается ко мне поближе, что бы меня поддержать.

Тут к нему поворачивается этот амбал, достает из-под пазухи ОГРОМНЫЙ НОЖ, и так тихо говорит: «А ну, отпусти девушку! » Потом рвет стоп-кран, отжимает двери, и выкидывает моего ошарашенного знакомого из поезда в темноту. Остальные люди похватали сумки и повыскакивали за ним сами. Потом мой «защитник» свесился с подножки и прокричал водителю поезда: «Все нормально, Петя! Трогай! », и обернулся ко мне со словами: «Девушкам опасно ездить ночью одним на электричках, ТУТ НЕИЗВЕСТНО КАКИХ УБЛЮДКОВ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ! Но не бойся, я за тобой до города присмотрю! »

Мне ничего не оставалось, как выдавить: «С-спасибо… ». Так до города и доехали. А мой знакомый долго потом всем рассказывал, как шел ночью до города по шпалам, и думал, что нельзя жаловаться, что жизнь неинтересная, свыше могут и услышать.