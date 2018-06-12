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Хулиганы оставили неприятное послание на авто жительницы Новороссийска за критику кафе
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Хулиганы оставили неприятное послание на авто жительницы Новороссийска за критику кафе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вандалы разрисовали автомобиль жительницы Новороссийска за оставленный нелестный отзыв об обслуживании в местном кафе. Об этом сообщил News‐R.
Вандалы оставили уничижительную надпись на двери иномарки посетительницы заведения общественного питания, также они облили машину краской.
Это не первый случай с подобным способом мести на Кубани. Ранее пользователи Сети опубликовали фотографию, на которой виден автомобиль владельца городского паблика. Хулиган написал краской: «@tvoysochi В следующий раз сожгу!»
Вандалы разобрали фонари и выкинули детали в фонтан в парке Армавира. Также они передвинули лавочки и клумбы. Полиция задержала злоумышленников.
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