Хулиганы оставили неприятное послание на авто жительницы Новороссийска за критику кафе

Вандалы разрисовали автомобиль жительницы Новороссийска за оставленный нелестный отзыв об обслуживании в местном кафе. Об этом сообщил News‐R.

Вандалы оставили уничижительную надпись на двери иномарки посетительницы заведения общественного питания, также они облили машину краской.

Это не первый случай с подобным способом мести на Кубани. Ранее пользователи Сети опубликовали фотографию, на которой виден автомобиль владельца городского паблика. Хулиган написал краской: «@tvoysochi В следующий раз сожгу!»

Вандалы разобрали фонари и выкинули детали в фонтан в парке Армавира. Также они передвинули лавочки и клумбы. Полиция задержала злоумышленников.