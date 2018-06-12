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До ЖБИ не доехать: на Малышева экскаватор порвал трамвайные провода
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До ЖБИ не доехать: на Малышева экскаватор порвал трамвайные провода 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 19:30 на перекрёстке улиц Малышева и Комсомольской произошло дорожное ЧП: во время движения экскаватор ковшом зацепил и порвал контактные провода трамваев. Об этом E1.RU сообщила читательница Юлия.
Сейчас на Комсомольской образовалась большая пробка, все трамваи встали и в сторону ЖБИ на них не уехать. На месте уже работают аварийные бригады, но когда движение трамваев будет возобновлено — пока неизвестно.
— Две аварийных бригады контактной сети работают на месте. Большой объём повреждения, — сообщили в диспетчерской трамвайно-троллейбусного управления.
Если вы стали свидетелем этого происшествия, знаете подробности или сняли фото / видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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