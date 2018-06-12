В ЦПКиО Волгограда экстренно собирают колесо обозрения и сажают деревья

За 48 часов до открытия ЧМ-2018 на территории отданного в концессию Центрального парка культуры и отдыха Волгограде монтируют колесо обозрения и высаживают саженцы деревьев. Рабочим предстоит трудиться практически в круглосуточном режиме до самого начала мундиаля.

У будущего колеса обозрения работают несколько спецмашин

В нескольких метрах от стадиона «Волгоград Арена» под установленными «ногами» колеса обозрения работает техника. Специалисты занимаются сборкой механизмов. В администрации Волгограда сообщают, что на опоры уже подняли центральную ось колеса весом 4,5 тонны. После ее монтажа рабочим предстоит ставить остальные элементы — стрелы и два пояса из 40 ферм длиной 12 метров и весом около двух тонн. В результате в парке наконец откроют 50-метровое колесо обозрения, которое по концессионному соглашению должно было появиться до октября 2017 года.

Экскаватор выкапывает лунки для саженцев

На месте присутствовал директор ООО «Парк» Петр Пигалев, но давать комментарий V1.ru отказался, сославшись на то, что не желает тратить на это драгоценное время.

Параллельно с работами на колесе обозрения, в парке массово вкапывают в землю новые деревья. Для большей эффективности землю разрывали с помощью ковша экскаватора.

Озеленительные и технические работы ведутся параллельно

— Пашем с утра до ночи, — признается один из рабочих. — Деревьев очень много, всего около полутора тысяч посадить нужно. Средний возраст саженцев — семь лет. Они импортные, то ли из Германии то ли из Польши. Среди них: липа, яблоня, дуб, вяз, берёза, несколько видов клёнов и другие. Сроки выполнения работ мы не знаем. Нам сказали делать — мы делаем.

Саженцы сразу поливают водой после посадки

Согласно договору концессионера и администрации Волгограда, вокруг деревьев и кустов рабочие должны постелить рулонный газон, разбить цветники с многолетними и однолетними культурами, а также соорудить систему полива. Эти работы должны быть выполнены до 1 мая 2018 года, а теперь приличный вид парку надо придать к матчам чемпионата мира по футболу. Единственным объектом, который успели сдать в срок стал мемориал на месте памятника командному пункту Александра Родимцева

Директор ООО «Парк» снова воздержался от комментариев

Директор ООО «Парк» снова воздержался от комментариев

Неподалёку от «ног» колеса обозрения появился новый аттракцион