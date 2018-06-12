Дети говорят по-английски лучше полиции: Англия приехала в Петербург

Курортный район — тихое, удаленное место на берегу Финского залива. Состоятельные люди могут позволить себе здесь дачу или даже дом, а потому вокруг отеля царит чинное спокойствие: изредка проезжают дорогие машины, родители гуляют с детьми. А еще здесь очень много полиции.

— Если бы мы те две недели, что стоим тут, тренировались, играли бы лучше нашей сборной. Ну, или если бы они тренировались так же усердно, как мы стоим, — сказала одна девушка-полицейский другой недалеко от отеля, куда ждали сборную Англии.

Хотя лучше бы полицейские учили английский.

Когда иностранные журналисты хотели припарковаться прямо напротив входа, к ним подошел полицейский и сказал: «Здесь стоять нельзя». Заподозрив в них иностранцев, он добавил еще жест: перекрещенные руки. Коллеги решили уточнить, что он хочет, но полицейский лишь продолжил повторять по-русски: «Стоять здесь нельзя». Пришлось вмешаться.

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Прилет сборной Англии можно было вычислить легко: из Бирмингема, рядом с которым тренировалась национальная команда, рейс в Пулково один. Он приземлился вовремя: в 17:40, еще 1:20 потребовалось, чтобы добраться до Репино.

Болельщиков было немного, журналистов гораздо больше. Три паренька лет 16 интересовались, как попасть на открытую тренировку и прикалывались над другом, который еще не оформил паспорт болельщика, хотя и купил билеты на полуфинал. В свойственной подросткам манере они стали рассуждать, сколько суток им дадут за попытку перелезть через забор, чтобы увидеть Стерлинга.

По дороге у отеля на велосипедах проезжала семья: мужчина и трое мальчишек. Они живут в соседнем Комарово — том, куда нужно непременно ехать на недельку — и случайно решили покататься рядом с базой сборной Англии. Папа ребят — Эмиль — подшучивал над старшим, ему 12, чтобы он рассказал британским журналистам, что бывал в Солсбери. Это, кстати, правда. Сам парень — Ренат — тоже футболист, а младший — Марат — занимается хоккеем. Ренат потом дал интервью британской газете, поразив корреспондента отличным знанием английского (на фото вверху). Такого уровня не хватает многим взрослым.

На самый популярный вопрос: «перекроют ли все дороги?» — нашелся неожиданный ответ. Ничего не перекрыли. Журналистам, которые выставляли камеры, это мешало. Они загораживали проезд, но каждые пять минут вынуждены были двигаться, чтобы пропустить очередной дорогой автомобиль. Полицейские были вежливыми, старались помочь занять удобные места и предупреждали, где лучше не стоять, чтобы не попасть под разворачивающийся автобус. Совсем трогательно было, когда сотрудник ОМОНа сказал мальчишкам встать рядом с ним: так безопаснее.

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Терпение заканчивалось, когда журналисты вдруг услышали сирены. Приготовились снимать, но это оказалась еще одна машина ОМОНа: его сотрудники вставали вдоль обочины. Это, конечно, привлекло внимание английских журналистов.

Через 10 минут сирены зазвучали снова, на этот раз гораздо дольше. Появилась машина ДПС , открылись ворота, следом ехал автобус. Игроки снимали происходящее на телефон. Все машины заехали, ворота закрылись.

Ребята-болельщики не решились лезть через забор, зато забрались на камень и сняли, что за ним происходит. В трехсекундном ролике — столько понадобилось одному из сотрудников, чтобы попросить прекратить слежку — видно, как Рахим Стерлинг стоит у отеля.

Здесь под звук электричек, который доносится от вокзала, расположенного метрах полукилометре от отеля, Англии предстоит готовиться к матчам чемпионата мира.