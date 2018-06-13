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ГК «ЕКС» отремонтирует дороги в Ярославле по максимальной цене
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ГК «ЕКС» отремонтирует дороги в Ярославле по максимальной цене 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Акционерное общество «Группа компаний ЕКС» отремонтирует дороги в Заволжском и Дзержинском районах Ярославля по максимальной стоимости.
Подрядчик выиграл аукцион по двум лотам — на 272 и 248 млн рублей. Конкурентов у компании не было. В скором времени рабочие приступят к ремонту.
Акционерное общество зарегистрировано в Ярославле. Ранее оно находилось в Московской области. Уставной капитал фирмы внушительный — 4,4 млн рублей. Они уже проводили работы в Ярославской области. Подрядчик построил крытый спортивный зал в Некрасовском. Объект сдали в феврале 2018 года.
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