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Денис Майданов выразил соболезнования родственникам погибших волгоградцев
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Денис Майданов выразил соболезнования родственникам погибших волгоградцев 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Певец Денис Майданов, которого ждали на вечернем концерте в новом мемориальном парке на Мамаевом кургане, выразил соболезнования родным погибших.
— Из-за страшной речной аварии, унесшей жизни 11 человек, Волгоград не будет отмечать День России, — процитировал певец материал V1.ru. — Открытие мемориального парка Мамаева кургана и вечернее выступление артиста Дениса Майданова отменены. Приносим свои соболезнования родным и близким погибших.
В День России волгоградцам обещали соревнования лучших атлетов, увлекающихся воркаутом. В мемориальный парк пригласили бесстрашных велосипедистов и художников. Праздничный вечер в новом парке планировали завершить часовым выступлением Дениса Майданова и световым шоу на шести арках. Сегодня утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил все праздничные гуляния из-за вечерней аварии на Волге. Спустя несколько часов после этой новости рабочие разобрали сцену и убрали из сквера ограждения.
В крушении катамарана «Елань — 12», столкнувшемся с баржой, погибло 11 человек — спастись удалось лишь пятерым пассажирам судна. По версии следствия, экс — глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, владевший плавдачей и стоявший за штурвалом, был пьян.
В нашем специальном репортаже мы собрали всю информацию о трагедии, всколыхнувшей Волгоград.
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