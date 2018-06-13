Мемориальный парк у Мамаева кургана откроют без Дениса Майданова 

В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде пройдет праздничный концерт, который отменили из -за речной трагедии на Волге.
— Завтра в 18:00 в городе споют волгоградские барды и лучшие коллективы города, — уточнили в пресс — службе администрации Волгограда. — После двух часов бардовской музыки — со сцены прозвучат песни Владимира Мигули, Булата Окуджавы и Сергея Трофимова — в мемориальном парке заиграют хиты эстрады.
В день открытия чемпионата мира волгоградцы споют и о футболе.
— Горожан зовут на неоновое шоу от команды «Атом — шоу», — добавили в пресс — службе мэрии. — В 21: 35 небо над мемориальным парком раскрасят залпы фейерверка. Волгоградцам покажут и захватывающее световое шоу на шести арках.
В День России открытие мемориального парка отложили из-за столкновения катамарана и баржи. Певец Денис Майданов, которого ждали на вечернее выступление, принес свои соболезнования семьям погибших волгоградцев.