Мемориальный парк у Мамаева кургана откроют без Дениса Майданова

В мемориальном парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде пройдет праздничный концерт, который отменили из -за речной трагедии на Волге.

Булата Окуджавы и — Завтра в 18:00 в городе споют волгоградские барды и лучшие коллективы города, — уточнили в пресс — службе администрации Волгограда. — После двух часов бардовской музыки — со сцены прозвучат песни Владимира Мигули Сергея Трофимова — в мемориальном парке заиграют хиты эстрады.

В день открытия чемпионата мира волгоградцы споют и о футболе.

— Горожан зовут на неоновое шоу от команды «Атом — шоу», — добавили в пресс — службе мэрии. — В 21: 35 небо над мемориальным парком раскрасят залпы фейерверка. Волгоградцам покажут и захватывающее световое шоу на шести арках.