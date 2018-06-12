Конкурс «Знатоки рисуют знаки» прошел в Нижегородской области

Мероприятие, проводимое в преддверии Дня России, посвящено безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В рамках конкурса, проводимого ОГИБДД ОМВД России по Кстовскому району уже 4 год подряд, 20 участников нарисовали на асфальте дорожные знаки. Дети вместе с родителями изобразили около пятидесяти дорожных знаков и уверено рассказали о значении каждого из них.

Всем участникам конкурса дорожные полицейские подарили подарки, необходимые в темное время суток каждому пешеходу — световозвращатели.