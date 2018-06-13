Афинские таксисты объявили суточную забастовку из-за Uber

Таксисты в Греции объявили 24-часовую забастовку против возвращения службы Uber. Такси является одним из главных видов транспорта в Афинах.

Водители заявили, что служба Uber подорвет их работу, и напомнили о забастовках 2011 года, передает РИА Новости . Тогда таксисты бастовали три недели. На этот раз участники стачку пообещали повторять забастовку до тех пор, «пока вопрос не будет окончательно закрыт».

Между тем кредиторы намерены способствовать возвращению сервиса Uber. Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а значит должна действовать по тем же правилам, что и все остальные таксомоторные компании. Работа такси в Греции разрешена только по специальным лицензиям.