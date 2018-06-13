Жителям Шикотана придется покупать литр бензина за 68 рублей минимум до октября

Жителям острова Шикотан Малой гряды Курильских островов приходится заказывать топливо для заправки автомобилей из Владивостока. Бензин в среднем обходится людям в 65-68 рублей за литр Аи-92. На острове заправка появится не ранее октября 2018 года.

Автовладельцам из Шикотана приходится заказывать бензин из Владивостока. Островитяне вынуждены покупать топливо марки Аи-92 по 68 рублей за литр, в то время как в Южно-Сахалинске оно в среднем стоит 43-44 рубля за литр.

Муниципальная заправка Шикотана на данный момент официально не работает. Там продается только дизельное топливо. На единственной коммерческой заправке на острове бензин, по словам островитян, очень низкого качества. После заправки там ломаются машины: в негодность приходят элементы топливной системы. Как сообщила местная жительница, автомобили выходили из строя, поскольку людям приходилось заправлять их топливом, предназначенным для кораблей. Именно его, по словам островитян, продают людям под видом обычного бензина.

Еще один житель Шикотана рассказал, что приехал на остров шесть лет назад, и все это время ситуация с топливом не менялась. Мужчине, как и большинству местных жителей, приходится заказывать 200-литровую бочку бензина Аи-92 из Владивостока за 12-13 тысяч рублей. Этого топлива хватает примерно на месяц. Однако если ездить на машине не только на работу и обратно, то бензин заканчивается намного быстрее.

Источник фото: телеканал «360»

Люди опасаются, что вскоре им могут запретить покупать топливо даже из Владивостока, поскольку на его доставку нет необходимых лицензий, и весь процесс происходит в обход закону.

Исполняющий обязанности мэра Южно-Курильского района Константин Бутаков сообщил, что заправка на Шикотане появится не ранее октября. Власти выделили землю под заправку в селе Малокурильское еще два года назад. Но местные жители жаловались, что участок располагался слишком близко к реке и жилым домам.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство приостановили по предписанию прокуратуры . На данный момент идет разработка дополнительных мер по охране окружающей среды. После решения данной проблемы строительство возобновится.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Москве начала снижаться. Такую динамику показали данные мониторинга Московской топливной ассоциации за период с 4 по 9 июня. Литр Аи-95 подешевел на 8 копеек и опустился до 45,83 рубля, литр Аи-92 стал дешевле на 7 копеек и стал стоить 42,52 рубля.