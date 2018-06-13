Ни проехать, ни припарковать! Инструкция 63.ru о перекрытии дорог в Самаре на время ЧМ

В четверг, 14 июня, в центре Самары ограничат движение транспорта сразу в нескольких кварталах. Это связано со стартом чемпионата мира по футболу и проведением фестиваля болельщиков FIFA на площади Куйбышева. Какие улицы перекроют для проезда и парковки? Как будут ездить автобусы и трамваи? И где установят КПП для личных авто? Подробности — видеосхеме и инструкции 63.ru.

Какие дороги закроют из-за ЧМ Настройтесь на пешие прогулки

Тем, кто живет или работает в центре Самары, пригодится удобная обувь. С 14 июня по 15 июля, в дни, когда в городе не будут проходить матчи мундиаля (повседневный режим), движение транспорта полностью перекроют в границах улицы Куйбышева, Волжского проспекта, Студенческого переулка, Ульяновской, Садовой, Льва Толстого и Некрасовской.

Вот такие заграждения поставили в районе площади

В зону перекрытия могут проехать:

спецмашины полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной охраны, центра медицины и катастроф;

автомобили коммунальных, аварийных, ритуальных служб;

техника, применяемая при проведении работ по содержанию дорог и ликвидации аварий;

аккредитованный транспорт физических и юридических лиц.

При этом три улоицы на все время ЧМ станут пешеходными. Это Куйбышева (от Венцека до Красноармейской), Красноармейская (от Самарской до Куйбышева) и Молодогвардейская (от Льва Толстого до Маяковского).

Продумайте маршрут заранее

Если вы пользуетесь общественным транспортом, то нужно учитывать, что во время чемпионата мира некоторые маршруты скорректируют.

Трамваи № 3, 15, 16, 20 вместо Фрунзе проследуют по Галактионовской и Венцека, а троллейбус № 6 будет ехать от Грозненской по укороченному маршруту до площади Революции.

Вдоль трамвайных путей на Галактионовской и Красноармейской установили ограждения

Автобусные маршруты изменят следующим образом:

№ 61, 247, 261 вместо Куйбышева проследуют по Максима Горького;

№ 24, 92 вместо Молодогвардейской, Чапаевской и Куйбышева — по Самарской и Венцека;

№ 297 вместо Вилоновской, Чапаевской и Куйбышева — по Самарской и Венцека;

№ 53, 205 вместо Галактионовской — по Самарской;

№ 207, 226 вместо Красноармейской и Фрунзе — по Самарской и Венцека;

№ 37, 46, 47, 295 вместо Льва Толстого и Куйбышева — по Самарской и Венцека;

№ 34, 240 будут ехать по Арцыбушевской, Красноармейской и Самарской.

Получите пропуск на машину

Выше мы уже писали о том, что в зону ограничения движения можно проехать на аккредитованном транспорте. Право на получение пропусков имеют только те граждане, которые живут по адресу, к которому планируют проехать, или фирмы, работающие в перекрытых кварталах. Причем для юридических лиц аккредитацию выдают только на служебный транспорт, не на личный.

Срок приема заявок продлили до 15 июля — вас ждут в управлении информации и аналитики городской администрации, котрое располагается на улице Куйбышева, 120. Специалисты принимают самарцев с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30. В пятницу чиновники работают с 8:30 до 16:30. Мы составили подробную инструкцию о том, какие документы нужно предоставить.

Несколько тысяч заявок уже одобрили

По последним данным, в Самарском районе согласовали 3000 заявок (1500 для физических и 1500 для юридических лиц), в Ленинском — более 3500. Информацию о готовности пропусков и сроков их получения горожанам обещают сообщать по телефонам.

Проезжать в зону ограничения самарцы будут через контрольно-пропускные пункты. Проверять документы будут охранники.

— Территория вокруг площади Куйбышева, на которой будут действовать ограничения для автомобильного транспорта, разделена на зоны. Каждая обозначена цветом. Жители домов, которые попадают в эти зоны, получат пропуска разного цвета, в соответствии с цветом зоны. Это нужно, чтобы автомобилист не проезжал через всю территорию, где ограничено движение, а подъезжал конкретно к своему участку, — рассказал руководитель департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

По его словам, подделать пропуска будет невозможно. Их защитят специальной голограммой. Владельцам пропусков для удобства рекомендуют прикреплять документ на лобовое стекло автомобиля.

Сложнее придется жителям участков улиц Куйбышева, Молодогвардейской и Красноармейской, которые на время ЧМ станут пешеходными. Здесь полностью заблокируют въезд во дворы: 8, 12 и 2 соответственно.

— Речь идет о дворах, въезды в которые расположены со стороны обозначенных улиц, — пояснил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко . — На въездах установят водоналивные блоки. Будет стоять полицейский. Никто туда проехать не сможет. Это требования безопасности.

Берегите машины

Центр Самары отдохнет от машин

Во время чемпионата мира в центре Самары будут действовать жесткие правила парковки. Всех, кто их нарушит, будут эвакуировать.