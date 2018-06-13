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Проверит на себе. Оператор ИА «Север-Пресс» проедет по дорогам России
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Проверит на себе. Оператор ИА «Север-Пресс» проедет по дорогам России 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Информационное агентство «Север-Пресс» решило проверить работу паромов по маршруту Салехард — Приобье.
На собственном автомобиле в путь отправился оператор Андрей Щербина. По его словам, ажиотаж, возникший из-за позднего вскрытия Оби, спал. Напомним, утром 4 июня желающие отправиться в отпуск на автомобиле около десяти часов простояли в районе переправы в ожидании очереди на первый паром. Сейчас паромы отправляются по расписанию, РТ 648 Салехард — Сергино отчалил в 6 утра.
«Условия вполне приличные. Два кубрика со спальными местами купейного типа и камбуз с микроволновой печью и чайником в наличие. Одно спальное место стоит 300 рублей. Два гальюна. Что касается мест, на этом пароме ещё три легковушки могли поместиться свободно», — рассказал Андрей Щербина.
Сейчас оператор находится в пути. Информацию о его путешествии читайте на сайте «Север-Пресс».
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