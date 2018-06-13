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В Екатеринбурге запустили первую газовую заправку для автобусов
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В Екатеринбурге запустили первую газовую заправку для автобусов 

e1.ru 53 минуты назад
Фото: e1.ru
На автотранспортном предприятии № 6, где базируются низкопольные зелёные автобусы, наконец-то построили первую газовую заправку. Об этом Е1.RU рассказали в муниципальном объединении автобусных предприятий.
— Заправку запустили 12 июня, уже начали заправляться, — рассказал Е1.RU директор автотранспортного предприятия № 6 МОАП Александр Обухов. — Раньше приходилось ездить в переулок Энергетиков, который находится в десяти километрах от автопарка.
Новую заправку для зелёных автобусов строил «Газпром». Её планировали запустить ещё в 2016 году. Однако из-за каких-то неувязок по согласованию строительство отложили на год. В итоге, чтобы заправить новые газовые автобусы, к предприятию свозили ёмкости с газом.
Потребность в газовой заправке возникла, когда в 2015 году мэрия Екатеринбурга купила 58 белорусских МАЗов, которые ездят на газу. В 2016 году 51 автобус город купил у Нефтекамского автозавода.
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