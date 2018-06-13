Минниханов прокатился на беспилотнике вдоль Сибгата Хакима 

Беспилотный электробус. Фото: president.tatarstan.ru Вчера в Казани продемонстрировали работу 12-местного беспилотного электробуса. Машина проехала по специальной трассе вдоль улицы Сибгата Хакима.
Внутри электробуса были пассажиры, в их числе президент Татарстана Рустам Минниханов. Судя по фотографиям, поездка ему понравилась.
Фото: president.tatarstan.ru Фото: president.tatarstan.ru Фото: president.tatarstan.ru Электробус проехал 650 метров. Он двигался со скоростью 10 км/ч.
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