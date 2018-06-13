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В арктическом регионе работают шесть паромных переправ
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В арктическом регионе работают шесть паромных переправ 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Реки Ямала полностью очистились ото льда. На переправах работают шесть паромов на воздушной подушке, которые перевозят пассажиров каждые 30 минут. Как указано на официальном сайте правительства ЯНАО, «подушки» будут работать до сборки наплавного моста и запуска автомобильного сообщения. Его в настоящее время собирают на переправе через реку Пур.
По информации Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службе предприятия «Ямбургтранссервис», в настоящее время звенья наплавного моста проходят техосмотр. После проверки и заключения речного регистра о готовности конструкции к использованию начнется его сборка, которую панируют завершить к 20 июня.
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