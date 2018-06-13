В Домбаровском районе прокурор требует лишить прав водителя-наркомана 

Прокуратура Домбаровского района проверила, как в территории соблюдается закон о безопасности дорожного движения и установила, что водительские права были у жителя районного поселка, который состоял на учете у нарколога, а психиатр рекомендовал ему направиться на реабилитацию в специальный центр. После прохождения лечения в стационаре его выписали с диагнозом, связанным с употреблением наркотиков. Это заболевание отнесено к числу тех, при которых противопоказано вождение автомобиля.
Кроме того, прокуроры установили, что гражданин привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотиков. Помимо этого, на нем числится штраф за езду по тротуарам.
Надзорное ведомство посчитало, что этот человек может нести угрозу окружающим, в том числе детям. Прокуратура направила иск в районный суд, в котором просит лишить его права на вождение машины и обязать сдать водительское удостоверение в ГИБДД. Исковое заявление находится на стадии рассмотрения.