Что известно о трагедии на Волге

Следователи задержали владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, пассажиры которого погибли при столкновении с баржей 11 июня.

В СК считают, что глава ООО «Пристань» даже не попытался препятствовать выходу на воду судна, капитан которого был пьян.

Жертвы трагедии

При столкновении прогулочного катамарана «Елань-12 с баржей

погибли 11 человек. Трагедия произошла в Волгограде в 250 метрах от берега. Судно врезалось в теплоход, который буксировал баржу. Катамаран перевернулся и затонул.

Спастись удалось лишь пятерым пассажирам.

Как ранее писал »Ридус» , владельцем катамарана был экс-чиновник Волгограда Дмитрий Хахалев.

По данным источника, собравшиеся на катамаране праздновали день рождения знакомого Хахалева, сотрудника ГИБДД . Имениннику спасти не удалось, как и владельцу судна.

По последним данным, жертвами трагедии стали семь мужчин и четверо женщин, среди них была 17-летняя девушка.

Известны имена некоторых погибших.

1 Бывший депутат Волгоградской Городской Думы Дмитрий Хахалев

2. Анастасия Хахалева

3. Командир роты № 1 ОБ ДПС по городу Волгограду Неграш Виталий

4. Инга Неграш

5. Елена Неграш

6. Командир взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по г. Волгограду Александр Алифашкин

7. Елена Алифашкина

8. Наталья Дактистова

9. Александр Елизаров

10. Юлия Сапункова

За несколько минут до гибели майор ГИБДД Виталий Неграш, который погиб вместе с женой и дочерью, снял для своих родных видео. Этот ролик он отослал родственникам, когда судно выходило на воду.

Кем был капитан судна

Катамаран, вместимость которого составляет 12 человек, не стоял на учете. Но владелец судна Дмитрий Хахалев решил, что поместятся все приглашенные 16 гостей.

По данным портала 112, бывший чиновник Хахалев, став депутатом Волгограда в 2004 году, нередко попадал в скандальные истории. Он неоднократно дрался в коридорах думы с коллегами. Также он был осужден за хулиганствои стрельбу на турбазе. Две девушки обвиняли Хахалева в попытке изнасилования. По их словам, домогательства происходили на этом самом катамаране.

Во время столкновения с баржей Хахалев, управлявший судном, был сильно пьян. Концентрация алкоголя в крови капитана судна составляла 2,17 промилле. По версии СК, действия Хахалева и привели к трагедии.

Следователи выяснили, что капитан не реагировал на все световые и звуковые сигналы с баржи.

Страховка

Ространснадзоре сообщили, что прогулочный катамаран не имел прав на перевозку пассажиров. На борту не было спасательных жилетов.

Президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин пояснил, что родственники погибших вряд ли смогут рассчитывать на страховые выплаты.

«Добровольная (страховка) может быть. И по каско, и по ответственности. Но по ответственности обычно действует в отношении третьих лиц. А друзья вряд ли могут быть отнесены к третьим лицам… И страхуют в добровольном порядке очень редко», — приводит слова Галушина РИА Новости

Реакция властей

По его мнению, в первую очередь это необходимо сделать в отношении водных средств, оказывающих туристические услуги.