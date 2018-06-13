Дороги Хабаровска ремонтировать некому

Ремонт всех дорог Хабаровска, на которые выделено финансирование, нужно закончить до октября. Сроки сжатые, объёмы в разы больше прошлогодних. В итоге муниципальные предприятия города испытывают острую нехватку рабочих рук, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В частности, в МУП «Южное» срочно требуются дорожные рабочие. Открыты вакансии водителей, механизаторов, грейдеристов, бульдозеристов и экскаваторщиков.

Средняя заработная плата — 25-30 тысяч рублей. График работы посменный.

Соискателей ждут по адресу: ул. Ленинградская, 10а. Предприятие работает с 8 до 17 часов с перерывом на обед с 12 до 13 часов.

Подробную информацию можно узнать в отделе кадров по номерам: 8-909-822-04-42; 65-04-42.