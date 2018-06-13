Ещё
Дороги Хабаровска ремонтировать некому
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дороги Хабаровска ремонтировать некому 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Ремонт всех дорог Хабаровска, на которые выделено финансирование, нужно закончить до октября. Сроки сжатые, объёмы в разы больше прошлогодних. В итоге муниципальные предприятия города испытывают острую нехватку рабочих рук, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, в МУП «Южное» срочно требуются дорожные рабочие. Открыты вакансии водителей, механизаторов, грейдеристов, бульдозеристов и экскаваторщиков.
Средняя заработная плата — 25-30 тысяч рублей. График работы посменный.
Соискателей ждут по адресу: ул. Ленинградская, 10а. Предприятие работает с 8 до 17 часов с перерывом на обед с 12 до 13 часов.
Подробную информацию можно узнать в отделе кадров по номерам: 8-909-822-04-42; 65-04-42.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Чтоб бы ни происходило с нефтью, бензин в России дорожает Первый памятник собаке появился в Хабаровском крае Комсомольчане не узнают свой проспект Ленина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту94
Серьезная авария произошла в Москве2
Набиуллина похоронила дешевый бензин339
Toyota Crown вышел в серийное производство3
Kia пообещала выпустить новый бюджетный кроссовер
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:54
Более 20 человек пострадали в ДТП в Екатеринбурге
ДТП
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
00:40
Полицейский вёз на себе мужчину по переходу
Автоновости
04:25
ФАС начала возбуждать дела из-за цен на бензин
Автоновости
02:14
Порнотакси угнали в Лондоне
Автоновости
00:28
Погоня дпсника за байкером закончилась адским ДТП
ДТП
12:15
Набиуллина похоронила дешевый бензин
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение