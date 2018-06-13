Транспорт на «Горе». Почему автобусы ходят только по Аванесова?

Жители нагорной части краевой столицы постоянно задают вопрос о том, почему здесь весь общественный городской транспорт, идущий до краевой клинической больницы, онкоцентра «Надежда», Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, перинатального центра «ДАР»), двигается только по одной улице — улице Аванесова?

Не разумно ли пустить часть маршрутов по параллельной улице Фомина (с выездом с проспекта Красноармейского по улице Мамонтова)? Тем более что и сейчас автобусы, обслуживающие это направление, сворачивают с Аванесова на улицу Ломоносова, а затем выезжают на Фомина и едут по ней вплоть до самого медкластера.

Пассажирам, добирающимся до медицинских учреждений, абсолютно безразлично, по каким улицам ехать. По Фомина даже удобнее — путь будет короче, быстрее. А о плюсах для местных жителей и говорить не приходиться: пущенные по улице Фомина маршруты смогут обслуживать жителей 11 улиц северо-западной части.

«Сейчас мы с соседями тратим немало времени, чтобы добраться с остановки на Аванесова до дома, — говорит житель улицы Штильке Сергей. — Жалко и ребятишек, которые учатся в школе №48 и вынуждены зимой пешком проделывать долгий путь по темным улицам на занятия и с занятий. Ходили бы маршрутки здесь, было бы проще».

«В настоящее время по улице Аванесова проходят восемь автобусных маршрутов — №№ 2, 29, 33, 55, 77, 80, 108, 109 — и трамвай №7, который берет на себя львиную долю всего пассажиропотока в Нагорной части, — сообщил АиФ-Алтай архитектор-градостроитель Владимир Антоненко . — Наверное, не было бы ущерба, если бы из этого многообразия маршрутов несколько пустить по улице Мамонтова и далее по улице Фомина. Тем более что на Аванесова немало маршрутов, которые дублируют друг друга: №29, например, дублирует идущий с проспекта Ленина №55, а №77 и №80 — едущие с проспекта Красноармейского маршруты №2 и №33».

Не согласен он и с мнением городских властей о том, что перенос автобусных маршрутов на улицу Фомина невозможен из-за того, что здесь нет места для обустройства остановочных павильонов. Член Союза Архитекторов России убежден: обустройства остановок не потребуется, если принять вариант остановок «по требованию», например, на перекрестках с улицами Конева и Карева. «Чиновники в администрации города не ищут возможности решения накопившихся проблем. А ищут причины, чтобы ничего не делать для изменения ситуации в лучшую сторону», — считает Антоненко.

Надуманной называет архитектор и сложность подъема транспорта в начале улицы Фомина: «Даже в зимнее время это место не является особо проблемным для большегрузных машин, тем более — для маневренных автобусов небольших размеров. Но даже если считать этот подъем сложным, то эту проблему все равно нужно решать, ведь речь идет об улучшении сообщения для жителей десятка улиц, которые до сих пор не охвачены общественным транспортом!».

Еще одна проблема, которую давно надо решать городу — развязка на пересечении Мамонтова-Фомина. «Здесь нужно установить светофор, тем более что в будущем необходимо будет расширять полотно дороги на улице Мамонтова, которая по генплану относится к улицам общегородского значения, до необходимых по строительным нормам и правилам 4-х полос», — говорит Антоненко.