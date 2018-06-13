«Одна пара копыт тут, другая — там»: в Самарской области корова застряла на ограждении

Курьезное происшествие произошло в Самарской области. В Ставропольском районе корова застряла на ограждении. Об этом сообщили очевидцы.

— В селе Пискалы корова не смогла преодолеть отбойник. Так и стоит: одна пара копыт тут, другая — там, — рассказал мужчина.

Очевидцы незамедлительно превратили фотографию застрявшего животного в мем, подписав снимок «Ошибка 404 Not Found».

Ошибка 404 или Not Found («не найдено») — стандартный код ответа HTTP о том, что клиент был в состоянии общаться с сервером, но сервер не может найти данные согласно запросу.

Сейчас сердобольные жители ищут владельца коровы в социальных сетях.