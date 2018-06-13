В Саратове заасфальтировали четыре дороги

В Саратове продолжается ремонт дорог.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальтового покрытия на Дачном проспекте и дороге на Кумысную поляну по улице Новоузенская. Завершена эта часть работ и на ул. им.

Шехурдина.

-Сегодня, 13 июня, днем рабочие продолжат асфальтировку ул. им.

Орджоникидзе и дороги от ул. им. Жуковского до ул. Плодородной, — сообщили «Новостям Саратова в мэрии.

В комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта уточнили, что, возможно, из-за непогоды в графике работ возникнут перемены. Но дороги все равно приведут в порядок.