Наплавной мост через Пур. Автомобили пустят через неделю

На переправе через реку Пур между посёлком Уренгой и микрорайоном Коротчаево готовятся к сборке наплавного моста.

«Звенья наплавного моста проходят техосмотр. После проверки и заключения речного регистра о готовности конструкции к использованию мы начнём сборку. Планируем к 20 июня закончить монтаж и открыть проезд для транспортных средств», — рассказали в Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службе предприятия «Ямбургтранссервис».

Сегодня, 13 июня, на переправе работают паромы и суда на воздушной подушке. Движение паромов осуществляется по наполнению. Получить информацию о графике работы паромов и стоимости перевозок можно по телефону предприятия ООО «Фрахт»: 8 (3494) 97-51-24. «Подушки» продолжат работу до сборки наплавного моста и запуска автомобильного сообщения.