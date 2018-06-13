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Наплавной мост через Пур. Автомобили пустят через неделю
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Наплавной мост через Пур. Автомобили пустят через неделю 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На переправе через реку Пур между посёлком Уренгой и микрорайоном Коротчаево готовятся к сборке наплавного моста.
«Звенья наплавного моста проходят техосмотр. После проверки и заключения речного регистра о готовности конструкции к использованию мы начнём сборку. Планируем к 20 июня закончить монтаж и открыть проезд для транспортных средств», — рассказали в Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службе предприятия «Ямбургтранссервис».
Сегодня, 13 июня, на переправе работают паромы и суда на воздушной подушке. Движение паромов осуществляется по наполнению. Получить информацию о графике работы паромов и стоимости перевозок можно по телефону предприятия ООО «Фрахт»: 8 (3494) 97-51-24. «Подушки» продолжат работу до сборки наплавного моста и запуска автомобильного сообщения.
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