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На одной из центральных улиц Архангельска перекрыто движение
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На одной из центральных улиц Архангельска перекрыто движение 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С сегодняшнего дня и до 26 июня в Архангельске закрыто движение по улице Прокопия Галушина. Конкретно нельзя проехать на участке с Ленинградского проспекта до улицы Федора Абрамова. Перекрытие связано с ремонтными работами трубопровода, однако об отключениях водоснабжения в «Водоканале» не говорится, как отмечает ГТРК «Поморье».
Напомним, что ровно через неделю в Архангельске вступит в действие запрет на поворот налево сразу на двух перекрестках проспекта Обводной канал. Движение будет ограничено на пересечении с улицами Садовая и Гайдара. Данные меры направлены на уменьшение дорожно-транспортных происшествий на этих участках дороги и не носят временный характер.
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