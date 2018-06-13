На одной из центральных улиц Архангельска перекрыто движение

С сегодняшнего дня и до 26 июня в Архангельске закрыто движение по улице Прокопия Галушина. Конкретно нельзя проехать на участке с Ленинградского проспекта до улицы Федора Абрамова. Перекрытие связано с ремонтными работами трубопровода, однако об отключениях водоснабжения в «Водоканале» не говорится, как отмечает ГТРК «Поморье»

Напомним, что ровно через неделю в Архангельске вступит в действие запрет на поворот налево сразу на двух перекрестках проспекта Обводной канал. Движение будет ограничено на пересечении с улицами Садовая и Гайдара. Данные меры направлены на уменьшение дорожно-транспортных происшествий на этих участках дороги и не носят временный характер.