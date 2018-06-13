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Руководитель Росавтодора проинспектировал дороги Саратова
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Руководитель Росавтодора проинспектировал дороги Саратова 

Новости Саратова 50 минут назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове с рабочим визитом вчера, 12 июня, прибыл руководитель Росавтодора Игорь Астахов.
Глава дорожников уже проинспектировал северный автодорожный подход к аэропорту «Гагарин», а также будущий надземный пешеходный переход на подъезде к Саратову. Интерес гостя вызвала и федеральная дорога на Озинки.
13 июня Астахов начал осмотр уже отремонтированных в прошлом году дорог Саратова, и те магистрали облцентра, которые приведут в порядок в этом году. В планах — участки Набережной Космонавтов, улиц Мичурина, Чапаева, Орджоникидзе, Новоастраханского шоссе.
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