Руководитель Росавтодора проинспектировал дороги Саратова

В Саратове с рабочим визитом вчера, 12 июня, прибыл руководитель Росавтодора Игорь Астахов

Глава дорожников уже проинспектировал северный автодорожный подход к аэропорту «Гагарин», а также будущий надземный пешеходный переход на подъезде к Саратову. Интерес гостя вызвала и федеральная дорога на Озинки.

13 июня Астахов начал осмотр уже отремонтированных в прошлом году дорог Саратова, и те магистрали облцентра, которые приведут в порядок в этом году. В планах — участки Набережной Космонавтов, улиц Мичурина, Чапаева, Орджоникидзе, Новоастраханского шоссе.